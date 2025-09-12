Kayseri’de yaşayan 12 Eylül 1980 darbesi mağduru Mustafa Beğlen, geçen 45 yıla rağmen yaşadığı işkenceleri ve sıkıntıları unutamadığını anlatarak, "Daha öncesinde bize diş bileyenler öç alırlar gibi muamele ettiler" dedi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 45 yıl geçti. Geçen yıllara rağmen yaşadığı travmayı unutmayan 12 Eylül mağduru 63 yaşındaki Mustafa Beğlen, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Kendilerine yemek dahi vermediklerini kaydeden Beğlen, "O gecenin daha öncesinde Kayseri Kapalı Cezaevi’nde yatıyorduk. İhtilalin olduğu gece herkes yatağında uyuyordu. Bir anda kapılar çok gürültülü bir şekilde açıldı. İçeriye askerler ve gardiyanlar doluştu. Üzerimizi bile giydirmeden avluya aldılar ve kapıyı yeniden kilitledir. İçeride arama yapıldı. Gruplar halinde isimler okunarak bizi alıp götürdüler. Biz ’gidenler nereye gidiyor, ne yapıyor’ diye merak ediyorduk. Uzun bir bekleyiş oldu. Sıra bize gelince anladık ki hücreye götürüyorlar. Orada çeşitli işkenceler oldu. Daha öncesinde bize diş bileyenler öç alırlar gibi muamele ettiler. Daha sonra hücreye atıldık. Hücreye atılma esnasında yattığımız koğuşları gördük ki, sanki hurdalığa dönmüştü. Orada yarı çıplak olan arkadaşlarımız bile vardı. Hücreye koyduklarında yemek vermediler. Hücreler birer kişilik olmasına rağmen 4 kişi kaldık. Duvara sırtımızı verdiğimiz zaman ayağımızı karşı duvara uzatamıyorduk. O kadar dar bir alanda 4 kişi 21 gün süreyle orada kaldık. Vicdanlı olan gardiyanlar tarafından sonra bize yemek verildi. Su ihtiyacımız giderildi. Biz normalde de siyasi koğuşta yatıyorduk. ’Karıştır, barıştır’ mantığı ile bizi normal adli mahkumun içerisine dağıttılar" diye konuştu.

"Vicdansız yönetimin mağdurları olduk"

Beğlen ayrıca, yaşadıklarını unutmadığını kaydederek, haksız ve suçsuz yere işkencelere maruz kaldıklarını dile getirerek, "Kenan Evren’in ’bir sağdan, bir soldan astık’ dediği gibi böyle bir vicdansız yönetimin mağdurları olduk" dedi.