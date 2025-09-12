Isparta Belediyesi, Halıkent Mahallesi’nde ikamet eden yürüme engelli yaşlı adama, yaşadığı apartman ve evine rahat girip çıkabilmesi için engelli rampası yaptı. Yaşlı adam, engelli rampası yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken eşi de "Belediyemiz elektrikli hasta yatağı gönderdi, tekerlekli sandalye verdi, engelli rampası yaptı. Bu hizmetlerle dünyalar bizim oldu" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli destekleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Belediyesi tarafından bugüne kadar birçok engelli vatandaşın evlerinin içerisinde hayatlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılırken, akülü ve tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların da evlerine rahat girip çıkabilmesi için yollarda ve bina giriş çıkışlarında gerekli düzenlemeler yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor.

Halıkent Mahallesi 244 Cadde Özpetek Sitesi’nde eşi Gülsüm Şeker (62) ile birlikte yaşayan Yusuf Şeker (72), yaklaşık 3 ay önce yataktan düşmesi sonucunda yürüme engelli oldu. Tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Yusuf Şeker, yaşadığı apartmana giriş ve çıkışlarda problem yaşıyordu. Talep üzerine Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürüme engelli yaşlı adamın yaşadığı apartman ve ikamet ettiği zemin kat girişine engelli rampası yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaşlı adam, sokağa artık daha rahat bir şekilde çıkabiliyor.

"Sokağa çıkması zor oluyordu"

3 ay önce yataktan düştükten sonra yürüyemez hale geldiğini ifade eden Yusuf Şeker, "Hastaneden geldikten sonra evden sokağa çıkması zor oluyordu. Isparta Belediyesi ve belediye başkanımızdan talepte bulunduk. Raporumuzla birlikte tekerlekli sandalye verildi ve evimizin önüne engelli rampası yapıldı. Belediye Başkanı’mız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Dünyalar bizim oldu"

Eşinin yataktan düştükten sonra 45 gün hastanede yattığını kaydeden Gülsüm Şeker ise, hastalıktan çok eve nasıl giriş çıkış yapacaklarını düşündüklerinden bahsetti. Şeker, "Belediyemizin elektrikli hasta yatağı hizmetini duyduk, dünyalar bizim oldu. Belediyeden geldiler rampa da yapıyoruz, sandalyede yapıyoruz dediler. Çok mutlu olduk. Belediyemizin ambulans hizmetinden de çok memnun olduk. Tekerlekli sandalye verildi, dünyalar bizim oldu. Eve nasıl girip çıkacağız diye düşünürken engelli rampası yapıldı. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Dualarımız kendisiyle. Bizi büyük bir problemden kurtardılar. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Şükrü Başkan’ımıza Allah sağlıklı ömürler versin, yolunu açsın ayağına taş değirmesin. Biz başkanımızdan çok memnunuz" ifadelerinde bulundu.