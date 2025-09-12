Pendik Belediyesi, kardeş şehir Cenin ile dayanışmasını sürdürerek Filistin halkına destek olmaya devam ediyor. Başkan Ahmet Cin, Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek, "Cenin’de 1000 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye, bin aileye de gıda yardımı ulaştırıyoruz. Gazze’de ise her gün bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımıyla kardeşlerimizin yanında oluyoruz" dedi.

Pendik Belediyesinin Filistin Batı Şeria’daki Kardeş Şehir Cenin Belediyesiyle temasları sürüyor. Son olarak Belediye Başkanı Ahmet Cin, Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Pendik Belediyesi’nin bölgeye yardımları ve çalışmaları görüşüldü. Başkan Ahmet Cin, Cenin’de bin öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteğin yanı sıra bin aileye gıda yardımı yapılacağını belirtirken Gazze’de ise her gün bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığını ifade etti.

"İnşallah özgür Filistin’i hep birlikte görürüz"

Görüşmede Başkan Ahmet Cin, "Filistin halkı çok zor bir süreçten geçiyor. Gönlümüz ve dualarımız her zaman yanınızda. Katardaki hadise bizleri derinden üzdü. İnşallah İslam ülkeleri bu durumdan ders çıkararak gerekli adımları atar ve inşallah özgür Filistin’i hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.

"Cenin’e ve Gazze’ye desteklerimiz devam edecek"

Başkan Ahmet Cin ayrıca, "Resmiyette Cenin bizim kardeş belediyemiz ama Filistin bizim gönül coğrafyamızın bir parçası. Daha önce Gazze’ye yaptığımız desteklerimiz gibi, her gün bin 500 kardeşimize yemek dağıtımını sürdürüyoruz. Cenin’de okulların açılmasıyla birlikte bin öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımı bin aileye de gıda yardımı yapacağız" dedi.

"Türkiye her zaman yanımızda oldu"

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar ise Pendik halkına teşekkür ederek, "Bugün sizinle iletişim kurmak büyük mutluluk. Bu vesileyle hem Cenin halkı hem de tüm Filistin halkı adına size ve tüm Pendik halkına teşekkür ediyorum. Türkiye her zaman yanımızda oldu" diye konuştu.

Öte yandan Pendik Belediyesi, insani yardımlar ve dayanışma projeleriyle Filistin halkına moral ve destek sağlamayı sürdürüyor.