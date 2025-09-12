Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1’i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından kara üzerinde bulunan 19 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı. Botlarla limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.