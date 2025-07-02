Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 44.’sü düzenlenen ve 5 gün sürecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin’de bu yıl 44.’sü düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin en önemli organizasyonu olan ve 200 yıllık bir geleneğe sahip boğa güreşleri nedeniyle kortejde güreş boğaları da yerini aldı. Kortej yürüyüşü, ’Ahmetağa’ isimli 700 kilo ağırlığındaki boğanın üzerine örtülen Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşti. Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, "Festivaller, kentlerin kültürel ve sosyal hayatına büyük katkı sağlar. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek ekonomik şartlar göz önüne alındığında hiç kolay değil. Yaklaşık 40 gündür tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Artvin’in ilçelerinde de birbirinden güzel kültür ve sanat festivalleri düzenleniyor. Bu zorluklara rağmen emek veren tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. Kafkasör Festivali’nin başarısı sadece belediyemize değil, katkı sunan esnaflarımıza ve kurumlarımıza da aittir. Hep birlikte bu kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. Festival boyunca kusurlarımız olursa affınıza sığınıyoruz. Olumlu düşüncelerinizi paylaşın, eleştirilerinizi ise yüzümüze söyleyin ki kendimizi geliştirebilelim. Diliyorum ki bu festival, hepimiz için huzurlu, güvenli ve neşeli geçsin" ifadelerine yer verdi