Bitlis’in Ahlat ilçesinde soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Nazik Gölü havadan görüntülendi.

Ahlat ilçesi Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisindeki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, içindeki teknelerle birlikte buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 10 derecenin altına düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü’nün değişik desenlere bürünen yüzeyi havadan dronla görüntülendi. Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyüne giden doğaseverler ve fotoğrafçılar da oluşan eşsiz manzarayı fotoğrafladı. Donan gölü arkadaşlarıyla görmeye gelen doğasever Ahmet Yamlı, "Ahlat’taki Nazik Gölü’ne geldik. Göl önceki yıllarda daha erken donuyordu ama bu yıl biraz geç dondu. Biz de geldik göl üzerinde yürüdük, fotoğraf çektik. Bu güzel görüntüleri fotoğrafladık. Güzel bir gün oldu bizim için. Donmuş göl üzerinde yürümek ve fotoğraf çekmek gerçekten heyecan verici" dedi.