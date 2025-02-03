Muğla İl ve Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından Rüya Camii’nde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Manevi atmosferin hâkim olduğu programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat, sohbet ve dualar ile cemaat huzurlu bir sabah geçirdi. Programa Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası cemaate çorba ve çay ikram edilirken, organizasyona destek veren din görevlileri ve hayırseverler takdirle karşılandı.

Sabahın feyiz ve bereketiyle gerçekleşen bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm hocalara, katılımcılara ve Rüya Camii cemaatine teşekkür edildi.