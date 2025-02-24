Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Şubat Cumartesi günü Söğütlü Orta Mahalle’de bulunan büfede meydana gelmişti. İddiaya göre, aldıkları alkolü büfenin yanında içmek isteyen şahıslar ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar bölgeye gelen şahıslar ile işletme sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında işletme sahibi ile birlikte toplam 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince olayda kullanıldığı öğrenilen 2 silah ele geçirildi. Kavgada silah kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan Ö.R.Ç. (31) ile M.G.İ. (50) sevk edildikleri adli makamlarca ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.