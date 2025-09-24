Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle 38. Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Alanında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Sarı tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan program, kortej yürüyüşüyle devam etti. Katılımcılar Cumhuriyet Alanından Kongre ve Sergi Sarayına kadar yürüyerek etkinliklere eşlik etti.

Kongre ve Sergi Sarayındaki programda açılış konuşmalarının ardından Mersin Valisi Atilla Toros katılımcılara hitap etti. Vali Toros konuşmasında ahiliğin, sadece bir esnaf teşkilatı değil aynı zamanda bir ahlak mektebi ve hayat rehberi olduğunu vurgulayarak, "Ahilik, bizlere kim olduğumuzu hatırlatan köklü bir medeniyet mirasıdır. ‘Elini, kapını, sofranı açık; dilini, gözünü, belini bağlı tut’ ilkesiyle ticarette ve sosyal hayatta bir ahlak medeniyeti inşa etmiştir. Bu değerler dün olduğu gibi bugün de yarın da geçerliliğini koruyacaktır" dedi.

Toros, ahiliğin köklerini Ahi Evran’dan alan, paylaşmayı ve kardeşliği kurumsallaştıran bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Ahilik sadece esnafımıza değil, her meslek erbabına yol göstericidir. Helal kazancı esas alan bu anlayış, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren en güçlü bağlardan biridir" diye konuştu.

Program kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi sahne aldı. Ardından ödül töreninde ilin ahisine, ilin kalfasına ve ilin çırağına Vali Toros tarafından ödülleri takdim edildi. Kadın esnaf ve sanatkarlar ile esnaflıktan tacirliğe geçenlere de plaket verildi. Ayrıca ‘Yılın Ahi Babası’ seçilen Vali Atilla Toros şed kuşandı.

Etkinlik, katılımcılara geleneksel ahilik pilavının ikram edilmesiyle sona erdi.