Bu yazımda sizlere 30 ay ve üzeri çocukların gelişiminden bahsetmek istedim çünkü oldukça önemli bir dönemi kapsar.

Gelişimsel süreç içerisinde algının en aktif olduğu dönemleri oluşturur da denilebilir.Bu yaşlarda çocuklar , fiziksel , bilişsel , dilsel ve sosyal anlamda hızla gelişirler.

İşin Rehberlik ve Öğretmenlik boyutunda olan biri olarak , bu dönemin özellikleri ve ebeveynler için önerilerim olacaktır.

30 Ay ve Üzeri Çocukların Gelişimi: Dönem Dönem Değişen Bir Dönem

Çocukların gelişim süreçleri , yaşlarına bağlı olarak farklı evrelerden geçer.Çocukların gelişim süreçleri 30 ay (yaklaşık 2,5 yaş) ve üzeri çocuklar, büyümenin ilk yıllarındaki hızlı ilerlemenin ardından daha fazla bağımsızlık ve iletişim becerileri kazanmaya başlarlar. Bu dönemdeki gelişim, çocukların fiziksel, bilişsel, dilsel ve sosyal becerilerinde belirgin değişimler gösterir.

Fiziksel Gelişim: Hareketlilik Artıyor

30 ay ve üzeri çocuklar, motor becerilerinde önemli ilerlemeler kaydederler. Yürüyüşleri daha dengeli hale gelir, koşabilirler ve merdivenleri çıkıp inebilirler. Bu dönemde el-göz koordinasyonu da gelişir. Çocuklar daha küçük nesneleri tutabilir, makas kullanabilir ya da basit yap-bozları çözebilirler.

Ebeveynlerin bu gelişimi desteklemesi için çocukları açık hava etkinliklerine katılmaya teşvik etmeleri, özgürce koşmalarına ve oyunlar oynamalarına olanak sağlamaları önemlidir. Ayrıca, ince motor becerileri desteklemek için boyama, şekil yapma gibi aktiviteler önerilebilir.

Bilişsel Gelişim: Keşfetme ve Öğrenme İsteği

Bu yaş dönemi, çocukların dünyayı keşfetme arzusunun zirveye çıktığı bir süreçtir. Artık

çevrelerindeki nesneleri tanımak, sorular sormak ve neden-sonuç ilişkilerini anlamak için

daha fazla fırsat ararlar. 30 ay ve üzeri çocuklar, bir nesnenin ne işe yaradığını veya neden

olduğunu sorgulamaya başlarlar.

Ebeveynler, çocuklarının bu doğal merakını teşvik etmek için onlarla etkileşime geçmeli ve

anlamlı sohbetler yapmalıdır. Ayrıca, çocuklara kitaplar okumak, yeni kelimeler öğretmek,

şekil ve renkleri tanıtmak, zekâ gelişimlerini artırmak için oldukça etkili yöntemlerdir.

Dil Gelişimi: Konuşma ve İletişim Becerilerinde Gelişim

Dil gelişimi, 30 ay ve üzeri çocuklar için hızlı bir evreye girer. Bu yaşlarda çocuklar,

kelimeleri daha doğru kullanmaya başlarlar ve kısa cümlelerle kendilerini ifade edebilirler.

Sözcük dağarcıkları hızla artar ve basit hikâyeleri anlayabilirler. Özellikle bu yaşlarda,

çocukların kendilerini ifade etme şekilleri, özgüvenlerinin artmasında önemli bir rol oynar.

Ebeveynlerin çocuklarının dil gelişimlerine katkı sağlamak için onlarla sürekli konuşmaları,

soru sormaları, yeni kelimeler öğretmeleri ve birlikte hikâyeler okumaları büyük önem taşır.

Ayrıca, çocukları dinlemek, onların ne söylediklerini anlamaya çalışmak, iletişim becerilerini

daha da geliştirir.

Sosyal Gelişim: İlişkiler ve Empati

30 ay ve üzeri çocuklar, sosyal beceriler konusunda önemli adımlar atmaya başlar. Bu

dönemde çocuklar, diğer çocuklarla oynamaya başlarlar ve birlikte oyun oynama becerisi

kazanırlar. Aynı zamanda, basit kuralları anlamaya ve başkalarına empati göstermeye

başlarlar.

Bu yaşlarda çocuklar, paylaşma, sırayla oynama gibi sosyal beceriler öğrenirler. Bu süreç,

ebeveynlerin sosyal model olmalarını ve çocuklarına sosyal beceriler kazandırmalarını

gerektirir. Çocuklar arasında çatışmalar yaşanabilir, ancak ebeveynlerin onları bu konuda

yönlendirmesi ve empati kurmayı öğretmeleri oldukça önemlidir.

Duygusal Gelişim: Bağımsızlık Arzusu ve Duygusal İfadeler

2,5 yaş ve üzerindeki çocuklar, bağımsızlıklarını kazanma çabası içinde olabilirler. Bu

dönemde, kendi başlarına giyinmek, yemek yemek ya da bir şeyleri yapmak istemeleri

normaldir. Ancak, aynı zamanda duygusal dalgalanmalar da yaşanabilir. Çocuklar, öfke,

kıskanclık ve korku gibi duyguları daha net bir şekilde ifade etmeye başlarlar.

Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal gelişimlerini desteklemeleri için onlara duygusal zekâ

kazandıracak fırsatlar yaratmaları önemlidir. Çocukları duygusal olarak anlamak, kendilerini

ifade etmelerine olanak sağlamak ve duygusal zorluklarla baş etmeyi öğretmek, sağlıklı

duygusal gelişimleri için kritik bir adımdır.

Sonuç olarak, 30 ay ve üzeri çocukların gelişimi, birçok açıdan önemli bir evreyi ifade eder.

Bu dönemde, çocuklar daha bağımsız, daha meraklı ve daha sosyal hale gelirler. Ebeveynler,

bu gelişim sürecini desteklemek için onların her türlü ihtiyaçlarına duyarlı olmalı, onları

çeşitli deneyimlerle desteklemelidir.

Her çocuk farklı hızlarda gelişir, ancak doğru bir rehberlik ve sevgiyle, her biri sağlıklı bir

şekilde büyüyecektir.