Geçen hafta 2025 yılının Yol, Pist ve Dağ Bisikleti takvimini açıklayan Türkiye Bisiklet Federasyonu, uluslararası yol bisikleti yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek UCI kıta takımları ve sporcu listelerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Yol bisikletinde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Türkiye (İBB), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB), Spor Toto Cycling Team (STC) erkekler kategorisinde 2025 yılında UCI takımı olarak tescil edildi. 

UCI Kıta Takımları Tescil Kılavuzuna uygun olarak Türkiye adına tescil işlemleri tamamlanan erkekler kategorisinde 3 UCI Kıta Takımımız, 2025 Uluslararası UCI Takımlar listesinde yerini aldı.

ProSeries yarışlara katılmak için UCI AntiDoping sistemine de dahil olan takımlarımız 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Pro Series kategorisinde uluslararası önemli müsabakalarda  yarışabilecek.

2025 yılında UCI yol bisikleti takımlarımız bünyesinde erkekler kategorisinde 27 sporcumuz hem Takımları hem de Türkiye için puan mücadelesi verecek. İlk sınavlarını haftasonu düzenlenen sezon açılış yarışında Antalya’da veren sporcularımız, 2025 sezonunda pelotonda yeni formalarıyla yer alacak. 

Türkiye adına tescil edilen UCI Kıta Takımlarımız ve 2025 Yılı Sporcu Kadroları şöyle:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR TÜRKİYE (İBB) : 

  • Natnael BERHANE        ERI
  • Baki Eren DOGAN         TUR
  • Veysel Karani KAYA       TUR
  • Zeki KAYGISIZ               TUR
  • Petros  MENGS              ERI
  • Eduardo PEREZ-L.GONZALEZ ESP
  • Arda TEKIRDAG             TUR
  • Sefa Suleyman               TEMEL                 TUR
  • Emir UZUN                     TUR
  • Even YEMANE               ERI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR (KBB)

  • Burak ABAY                  TUR
  • Can Ahmet AKPINAR   TUR
  • Samet BULUT              TUR
  • Emin Mehmet CICEK   TUR
  • Ihsan Ali EGIN              TUR
  • Muhammed ERKAN     TUR
  • Batuhan OZGUR          TUR
  • Mustafa TARAKCI        TUR
  • Emre Yunus YILMAZ   TUR
  • Ramazan YILMAZ       TUR

SPOR TOTO CYCLING TEAM (STC)

Afrikalı kadın sporcular Yüksekova’da mutlu Afrikalı kadın sporcular Yüksekova’da mutlu

  • Dogukan ARIKAN              TUR
  • Mustafa AYYORKUN         TUR
  • Serdar Anil DEPE              TUR
  • Ferhat  EMISCI                 TUR
  • Mustafa Said ERDEMLI    TUR
  • Ahmet ORKEN                 TUR
  • Soylu Kaan OZKALBIM   TUR
  • Feritcan SAMLI                TUR
  • Hamdi Ibrahim SEKERCİ TUR
  • Mustafa TEKIN                 TUR
  • Bugra Tahir YIGIT             TUR

Kaynak: igf