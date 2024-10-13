EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası’nda 2. tur karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa Kupası’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Görele Belediyesi bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu’nda Bursa BBSK, Karadağ temsilcisi ZRK Tivat ile iki maçını da Üçevler Spor Salonu’nda oynadı. İlk maçı 25-34’lık skorla kazanan Bursa BBSK ikinci maçtan da 38-18 galip gelerek bir üst tura yükselen taraf oldu.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası’ndaki diğer Türk ekibi Görele Belediyesi de Kuzey Makedonya temsilcisi WHC Metalurg Avtokomanda takımı ile Görele 13 Şubat Spor Salonu’nda oynadığı ilk maçı 36-28 kazandı. Aynı salonda oynanan ikinci maçta 37-34 mağlup olmasına rağmen Görele Belediyesi 3. Tur’a yükselen taraf oldu.

Bir diğer Türk ekibi Üsküdar Belediyesi ise ilk maçta deplasmanda 26-32’lik skorla mağlup ettiği Hırvatistan temsilcisi ZRK Bjelovar’ı, Çamlıca Spor Okulu Salonu’nda oynadığı ikinci karşılaşmada da 32-24’lük skorla mağlup ederek Avrupa Kupası’nda üçüncü tura adını yazdırdı.

Avrupa Ligi’nde ise Ankara Yenimahalle Belediyesi ise Çek Cumhuriyeti’nden DHK Banik Most takımıyla Sportovni hala Banik Most’da karşılaştığı maçtan 31-55 mağlup ayrıldı. Yenimahalle Belediyesi, rövanş karşılaşmasında ise rakibi DHK Banik Most karşısında 44-34’lük skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Armada Praxis Yalıkavak ise Avrupa Ligi’nde deplasmanda Polanya’nın KPR Gminy Kobierzyce takımına 36-27 mağlup oldu. Yalıkavak, rövanşında Bodrum’da oynadığı maçtan da 26-27 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.