Mersin Büyükşehir Belediyesi, MEDEKA, Yaşar Kemal Vakfı, Edebiyat Gönüllüleri ve Antik Sahaf Kitabevi iş birliğinde ‘3. Mersin Yaşar Kemal Sanat Günleri Final Programı’ etkinliği düzenledi.

Programa edebiyat tutkunlarının yanı sıra, çok sayıda lise öğrencisi ve öğretmen katıldı. ’Gençlerle Hüyük’teki nar ağacına yolculuk’ temasıyla işlenen etkinlikte, tarımda makineleşme ile birlikte Çukurova’da hayatta kalma mücadelesi veren işçilerin ve doğanın yavaş yavaş yok edilme süreci ele alındı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan program kapsamında öğrencilerin okuma, deneme, kitap kapağı ve resimlerle atölye çalışmaları gibi süreç boyunca yaptıkları ürünler ortaya kondu.

Gençlerin, kitaptan yola çıkarak hazırladığı kitap kapağı ve resimlerinden oluşan ‘Renkleri ve Sesleriyle Çukurova’ sergisinin açılışı ile başlayan program, Yaşar Kemal’in hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel gösteriminin izlenmesi ile devam etti. Gençlerin romandan bölümleri canlandırdıkları drama gösterisi ve müzik dinletisinin yer aldığı etkinlikte, öğrencilerin roman üzerine yaptıkları değerlendirmelerin yer aldığı kısa videolar izletildi. Etkinlik; katılımcı okul, öğrenci ve öğretmenlere sertifikalarının verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

"Kentimizin kültür ve sanat politikalarına yön veren çalışmalarımız devam edecek"

Etkinlikte gençlerle bir arada olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Yaşar Kemal’in Türk edebiyatına derinden iz bırakmış yazarlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi. Yapıtlarında özellikle toplumun kanayan yaralarına değinmesinin, Yaşar Kemal’in kalemini daha da güçlü kıldığını ifade eden Özdülger, "Böyle kıymetli bir ustanın adına yakışır bir şekilde düzenlenen sanat etkinliğinin paydaşı olmaktan, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak son derece mutlu ve gururluyuz. Belediye Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde kentimizin kültür politikasını katılımcı bir anlayışla oluşturmak, şehrimizin gelişimine katkıda bulunan vizyonları ile kentimize yön veren değerli MEDEKA kurul üyelerimizle bir arada, kent genelinde kültür sanat alanındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.

"Gençlerin, edebiyat dünyasını daha yakından tanımalarını istiyoruz"

MEDEKA Kurulu Üyesi ve Mezitli Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mithat Delioğlu, gerçekleştirilen etkinlikte özellikle gençlerin emeğinin yoğunlukta olduğunu ve gençlerin edebiyat dünyasını daha yakından tanımaları için bu tarz etkinliklerin düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunu ifade etti. Delioğlu, "Öğrencilerimiz edebiyatımızın ustalarını okusunlar, öğrensinler, tanısınlar ve bilsinler istiyoruz. Bu çerçevede bu etkinlikleri düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin hayata geçirilmesinde özveri gösteren ve emek harcayan herkese teşekkür ederek sözlerini sürdüren Delioğlu, "Öğrencilerimizin gayretleri, azimleri ve hayalleri, bu projeyi başarıya ulaştıran en önemli faktör. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her daim yanınızda olacağız ve onları desteklemek için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Gençler, etkinliği oldukça bilgilendirici ve faydalı buldu

Öğrencilerden Emirhan Koşak, etkinliği oldukça bilgilendirici bulduğunu söyleyerek, "Etkinlik benim için güzel ve heyecanlıydı. İlgimin olduğu veya olmadığı konularda daha fazla merakımın oluşmasına vesile oldu. Arkadaşlarımızın yaptığı sunumlar ve yazılar da çok güzeldi" diye konuştu.