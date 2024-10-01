Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olan Tralleis Antik Kenti, 3 bin yıldır tepelerden Aydın’ı izlerken, Efeler Belediyesi’nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı antik kentte gerçekleştirildi.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dor göçleri sonrasında M.Ö.13. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Tralleis Antik Kenti, yıllardır yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarken, Efeler Belediyesi de farkındalık oluşturmak amacıyla Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın birinci oturumunu Tralleis Antik Kenti’nde gerçekleştirdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda 4’ü gündem dışı olmak üzere toplam 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“Tralleis’i tercih ettikleri için teşekkür ederiz”

Meclis toplantısının antik kente yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tralleis Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez; “2024 yılındaki çalışmalarda hem sütunlu caddede hem de bulunduğumuz bu gymnasium alanında kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Aralık ayının sonuna kadar burada çalışmalarımız sürecek. Başkanımıza ve meclis üyelerimize meclis toplantılarını Tralleis Antik Kenti’nde yaptıkları için ve burada onları misafir ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Efeler için çok kıymetli bir alan”

Tralleis’in önemine dikkat çekmek hedefiyle toplantıyı antik kentte yapma kararı aldıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; “Benim çocukluğum zaten aşağıdaki mahallelerde geçti. Kemer Mahallesi, Köprülü Mahallesi, Meşrutiyet, Mesudiye mahallelerinde. Ondan dolayı burası benim çok önem verdiğim bir alan. Çocukluğumun geçmiş olması ekstra bir heyecan veriyor bana. İlk buraya geldiğimde de ben Murat hocamla da çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Burasının bir çok alanda çok öncü bir tarihi alan olduğunun farkındayız, biliyoruz. Ben daha önceden de özellikle Tralleis konusunda çok şeylere ulaşmaya okumaya çalıştım. Bölgenin en önemli yerleşim alanlarından bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ayrıca Efeler için çok kıymetli bir alan. Turizme kazandırılması ve ziyarete açılması burayı çok daha keyifli bir cazibe merkezi haline getirecek. Bu hem Aydın’ın ekonomisi hem de sosyal hayatı açısından da çok önemli. Ondan dolayı geçen ay meclis toplantımızı burada yapma kararı almıştık. Bundan sonraki süreçte de elimizden ne geliyorsa Tralleis konusunda tüm desteği vermeye hazırız” dedi.