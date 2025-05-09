Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 26 ilde büyükbaş hayvanlara yönelik tüberkülin testi, şap ve brusella aşılamaları ile saha hastalık taramalarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hayvan ve halk sağlığını korumak amacıyla 26 ilde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Adıyaman, Antalya, Artvin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sinop, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta büyükbaş hayvanlara intradermik tüberkülin testi, şap ve brusella aşılamaları ile saha hastalık taramaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Test ve aşı sonrası kontrollerle olası hastalıklar erken tespit ediliyor.

Hayvan sağlığını güvence altına alarak halk sağlığını korumak ve güvenilir üretim sağlamayı amaçlayan çalışma ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sahadaki veteriner hekimlere emekleri için teşekkür etti.