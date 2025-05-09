Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Datça İlçe Başkanlığı’na atanan Oğuzhan Özçelik, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu.

Datça’da yerel seçimler sonrası görevinden istifa eden başkan Gökhan Akyel’in yerine MHP Genel Merkez’i tarafından atanan yeni başkan Oğuzhan Özçelik Datça’ da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına bir tanışma kahvaltısı verdi. Kahvaltıya MHP İlçe Başkanı Özçelik, belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Düzenlenen kahvaltılı tanışma toplantısında Başkan Özçelik, Datça’nın sorunları ve çözüm yolları hakkındaki basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkan Özçelik ilçenin sorunları hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu çözüm konusunda elinden geleni yapacağını ifade etti.