Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alan Seyrantepe Mahallesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha da kolaylaştırmak amacıyla yeni bir cadde açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın gelişen mahallelerinden Seyrantepe’de trafik sorununa çözüm olacak önemli bir adım daha atılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapımına başlanan yeni yol, Şehit Orhan İrkalı Caddesi ismini taşıyacak. Cadde, 800 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacak şekilde planlandı. Seyrantepe Mahallesi’nin önemli ulaşım akslarından biri haline gelmesi beklenen cadde, Kuzey Batı Çevreyolu ile Azerbaycan Bulvarını birbirine bağlayacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sahada yoğun bir tempoyla çalışmalara devam ediyor. Şu anda zemin düzleme çalışmaları sürdürülürken, altyapı ve üstyapı işlemlerinin de kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yeni caddenin hizmete açılmasıyla birlikte, bölgede trafik akışının rahatlaması ve alternatif bir güzergâh oluşturularak şehir içi ulaşımın daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.