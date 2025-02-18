Milli İstihbarat Akademisi’nden Koçak’ın ’Türkmengaz Anlaşması: Türkiye’nin Enerji Merkezi Olması Yolunda Yeni Bir Adım’ makalesi yayımlandı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu ilçede çocuklar doyasıya eğlendi.
Erbaa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü. 248 rakımlı ilçede beyaza bürünen parklar, çocukların eğlence alanına dönüştü. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan minikler, kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Karın keyfini çıkaran çocuklar doyasıya eğlenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: iha