Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan şenliklerinde şampiyon Kocaelispor, karikatür atölyesinde duvarlara taşındı. Yeşil-Siyah detaylarla süslenen çizimler, meydanı gezen herkesin ilgisini çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği “Bi Dünya Eğlence” şenliğinde şampiyon Kocaelispor’a vurgu yapıldı. Karikatüristler, Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un şampiyonluğunu atölye duvarlarına “Şampiyon Kocaelispor” yazısı ve Yeşil-Siyah detaylarla yansıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, renkli atölyeleriyle çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan şenliği sunuyor. İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurulan karikatür atölyesi, minik ziyaretçilerin favori duraklarından biri oldu. Karikatüristler Gökhan Sav ve Feridun Yüksel’in çizimleri, çocukların kendi yüzlerini abartılı ve eğlenceli bir biçimde görmelerini sağladı. Minikler ilk anda karikatürü bir resim ya da fotoğraf gibi algılasa da, çizimleri görünce hem şaşırdı hem güldü. 40 yıllık çizer Feridun Yüksel, çocukların bu deneyime alışık olmadığını vurgulayarak, “Karikatür bir abartı sanatı. Onlar kendilerini bu kadar farklı görünce şaşırıyorlar ama sonunda yüzleri hep gülümsüyor” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL BİR HATIRA OLDU

Gökhan Sav ise çizim sırasında çocukların tepkilerini anlamaya çalıştıklarını belirterek, “Kimi çocuk gülerek bakıyor, kimi biraz tedirgin olabiliyor. Biz de çizim tarzımızı buna göre ayarlıyoruz. Çocuklar için güzel bir hatıra bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.