Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN), Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden denizcilik fakültelerinin dekanlarının buluştuğu 23. Denizcilik Eğitim Konseyi "Kömürden Doğal Gaza Enerji Şehri Zonguldak Gezisi" ile sona erdi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca’nın da katıldığı açılış töreniyle başlayan etkinlik, Türkiye Yüzyılı’nda denizcilik alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek çalışmaların önemi üzerinde durulan çeşitli oturmalarla devam etti.

23. Denizcilik Eğitim Konseyi’nin son gününde, denizcilik sektörü ve akademi dünyasını bir araya getiren katılımcılar, Zonguldak Limanı’nda bir araya gelerek römorkörlerle denize açıldılar ve Filyos Limanı’na doğru hareket ettiler. Bu özel gezide, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer, Zonguldak Liman Başkanı Ahmet Mert, BEUN Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen denizcilik fakültesi dekanları ile akademik ve idari personeller yer aldı.

Filyos Limanı’na varıldıktan sonra, Karadeniz’in Gözü Binası’nda katılımcılara tesis yetkilileri tarafından bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Katılımcılar, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisleri’ni seyir terasından gözlemleme fırsatı buldular. Bu deneyimin ardından, Tios Antik Kenti ziyareti ile bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine dair bilgi edinildi.

Gezi programı kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Kampüsünde yer alan altyapı ve olanaklar tanıtıldı. Üniversite, denizcilik alanında sağladığı eğitim olanakları ve sektöre yönelik sunduğu projelerle dikkat çekti. Tanıtımın ardından, Zonguldak Maden Müzesi ziyareti gerçekleştirilerek, bölgenin madencilik geçmişine dair farkındalık kazanıldı.

Katılımcılara Zonguldak’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, bölgenin denizcilik ve enerji sektöründeki gelişmelerini yakından görme fırsatı sağlayan 23. Denizcilik Eğitim Konseyi başarıyla tamamlandı. BEUN ev sahipliğinde düzenlenen 23. Denizcilik Eğitim Konseyi sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sektör paydaşları ve akademisyenler arasında güçlü bir iş birliği ve bilgi alışverişi sağlayarak, denizcilik eğitiminin geleceğine dair önemli bir adım oldu.