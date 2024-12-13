MNG alışveriş merkezinden “2025 EİT Turizm Başkenti Erzurum” tanıtım standı açıldı.

MNG alışveriş merkezinde 2025 EİT Turizm Başkenti “ERZURUM” tanıtım standı renkli görüntülerle açıldı. Etkinlik takviminde yer alan ana başlıkların yer aldığı tanıtım broşürleri Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile birlikte Osmanlıda posta habercisi olarak bilinen peyk kostümü giymiş sporcular tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Peyklerin broşürleri dağıtması alışveriş merkezinde büyük bir ilgi gördü.

Bu arada 6-12 Ocak 2025’de Palandöken’in zirvesinde Kış Oyunları ile başlayacak olan organizasyonda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden zengin içeriklere sahip çeşitli etkinliklerin yer alacağı programın resmi açılışı 18 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Doğu Anadolu’nun kültür ve medeniyet başkenti olan Erzurum’da gerçekleşecek olan bu organizasyona binlerce yerli ve yabancı turistin katılması beklenirken, yoğun çalışmalar sonucu ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde hazırlanan programların etkinlik takvimi de netlik kazanmış oldu.