Şırnak’ta uzman çavuş olarak görev yaparken Gabar Dağı’nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve sol tarafı felç kalan gazi Ebubekir Durmuş (35), 14 yıldır hayat yolunu birlikte yürüdüğü Sümeyra Payveren (30) ile Erzurum’da evlendi. 6 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Durmuş, yaşama, aşkın ve sadakatin gücüyle tutundu.

"Aile, en büyük dayanma noktamızdır"

2025’in Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında gerçekleşen bu nikah, yalnızca iki insanın hayatını birleştirmesi değil; aynı zamanda bir milletin değerlerine, aile kurumuna ve sadakate verdiği önemin güçlü bir yansıması oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, nikah töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettik. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli, sağlam aile yapısıyla atılır. Bugün burada kıyılan bu nikah da, bu inancın en güçlü örneklerinden biridir. Gazimiz Ebubekir Durmuş, vatanı uğruna büyük bir bedel ödemiş, 6 kez ölümle yüzleşmiş, ama hayatla bağını asla koparmamıştır. Yanında sabırla duran, yılmadan destek olan Sümeyra Hanım ise Türk kadınının dirayetini ve vefasını göstermiştir. Bu nikah, bir milletin direnişini, sevgisini ve aileye verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Onların bu kararlı duruşu, Aile Yılı’na yakışan bir simge olmuştur."

6 kez kalbi durdu, umutla hayata tutundu

2017 yılında Gabar Dağı’nda görev sırasında ağır yaralanan Ebubekir Durmuş, ambulans uçakla Ankara GATA’ya sevk edildi. Tedavi sürecinde 6 kez kalbi duran Durmuş, hekimlerin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Parçalanan kafatasına kemik nakli yapılan ve sol tarafı felç kalan Durmuş, yıllardır yanında olan Payveren’in desteğiyle yaşama tutundu.

Durmuş "6 kez kalbim durdu ama her defasında döndüm. Asıl beni hayata döndüren şey, onun yanımda oluşuydu. Bu benim ikinci hayatım. Sol yanımı kaybettim ama onun varlığıyla yeniden doğdum. Bu devletin, doktorların ve sabırla yanımda duran eşimin sayesinde bugün buradayım" dedi.

"Birlikte iyileştik, şimdi yeni bir hayat başlıyor"

Sümeyra Payveren ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Sargılar içindeydi ama gözlerindeki ışık hiç sönmemişti. O haliyle bile sevdiğim adamdı. Ne yaşarsak yaşayalım onunla kalacağımı biliyordum. Birlikte iyileştik, birlikte büyüdük. Şimdi ise birlikte bir yuvaya adım atıyoruz. Aile olmak için yıllarca sabrettik. Şimdi yepyeni bir hayat başlıyor."

Silah arkadaşlarından duygu dolu destek

Düğün törenine, damadın silah arkadaşları Ali Kınık’ın "Yalnız Değilsin" şarkısı eşliğinde ellerinde Türk bayrağıyla salona girerek duygusal anlar yaşattı. Nikahı Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar kıyarken; törene Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir ile çok sayıda davetli katıldı.

"Vatan için canımız feda"

Aynı patlamada gazi olan emekli Uzman Çavuş Mehmet Yitmez ise şunları söyledi: "2017’de aynı mevzideydik. Beraber yaralandık, o günden bu yana da birbirimizin yanındayız. Bugün onu mutlu görmek bize gurur veriyor. Bu vatan için canımız feda."