Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İl Müdürlüğü’nün hizmet verdiği aileler, Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, müzenin tarihi atmosferinde keyifli vakit geçirirken, aile olmanın önemine dair farkındalık kazandı. Program kapsamında çeşitli kültürel ve eğitici aktiviteler de yer aldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Aile, toplumun temel taşıdır. Bu tür etkinliklerle ailelerimizi bir araya getirerek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.