Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 6 öğrenci, Almaya’da yürütülen eğitim faaliyetlerini gözlemleme ve bölge halkının kültürleri ile yaşayış biçimleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu çerçevesinde Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 6 öğrenci, Okul Müdürü Fatih Alkan ve Müdür Yardımcısı Zeynep Baydır liderliğinde Almanya’nın Essen şehrine eğitim gezisi düzenledi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2024-1-TR01-KA121-SCH-000237421 numaralı Erasmus projesi kapsamında öğrenciler, Essen’deki Berrufskolleg’de yürütülen eğitim faaliyetlerini gözlemleme ve bölge halkının kültürleri ile yaşayış biçimleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

Proje, gençlerin uluslararası deneyim kazanmasını ve farklı kültürlerle etkileşim kurmasını amaçlarken, eğitim faaliyetleriyle akademik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.