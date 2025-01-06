Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılında 280 kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda dere yataklarından 50 bin ton rüsubat çıkarıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Yaptığımız çalışmalar ile çevre kirliliğinin büyük oranda önüne geçiyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Tarımsal üretimin çok fazla olduğu Manisa’mızda gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla kentimizin verimli topraklarını ve tarımsal üretimi de koruyoruz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde 2024 yılında yıllardır göz ardı edilen dere yataklarının ıslahını sağlıyor. Manisa'nın doğal çevresini korumak ve daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarına özveriyle aralıksız devam eden MASKİ, 2024 yılında 280 kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar ile birlikte 50 bin ton rüsubat ve çöp dere yataklarından uzaklaştırıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yol geçişlerinin daha güvenli hale getirilmesi için 36 noktada 302 metre menfez ve 157 noktada 3 bin 640 metre koruge boru imalatı da yapıldı.

“2025 YILINDA DA ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ” İl genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda ani ve şiddetli yağışlar yaşanıyor. Yağışlarla birlikte gelebilecek olumsuzluklara karşı yıllardır göz ardı edilen dere yataklarında temizlik seferberliği başlattık. 2024 yılında 280 kilometre dere temizlik çalışması yaptık. 50 bin ton da rüsubat ve çöpü dere yataklarından uzaklaştırdık. Yaptığımız çalışmalar ile çevre kirliliğinin büyük oranda önüne geçiyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Tarımsal üretimin çok fazla olduğu Manisa’mızda gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla kentimizin verimli topraklarını ve tarımsal üretimi de koruyoruz. 2025 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

“DERE YATAKLARINA ÇÖP ATMAYALIM!” Dereler ve sulama kanallarına atılan çöplerin, yoğun yağışların görüldüğü dönemlerde taşkın riskini ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Zeyrek, “Temizlik çalışmalarımız esnasında derelerimizden zaman zaman lastik, halı, hafriyat, moloz gibi malzemeler çıkıyor. Bilinçsizce atılan bu maddeler sağlıklı su akışına engel oluyor. Bu olumsuzluk hem çevre hem de insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturuyor. Çalışmalarımızın olumlu sonuç vermesi için yurttaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını, çöpleri dere ve sulama kanallarına atmamalarını istiyoruz” dedi.