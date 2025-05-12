Patent Effect tarafından hazırlanan ‘2024 Türkiye’nin Patent Raporu’ yayımlandı. Raporda İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), gerçekleştirdiği 856 patent başvurusu ile ‘Türkiye Patent Başvuru Şampiyonu’ unvanını bu yıl da koruyarak listenin zirvesindeki yer aldığını açıkladı. Üniversite, aynı zamanda 94 patent tescili ile ‘Türkiye Patent Tescilleri’ sıralamasında altıncı basamakta yer aldı.

Daha önce yayımlanan Türkiye’nin İnovasyon Haritası ile Patent Effect’in ‘2024 Türkiye’nin Patent Raporu’, aynı temel verilere dayanmakla farklı veri türlerini esas alan iki ayrı değerlendirme sunuyor. İnovasyon Haritası’nda patent başvuru tarihine göre en fazla başvuru yapan kurum olarak birinci sırada yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi, başvuruların yayınlanma tarihine göre hazırlanan Patent Effect raporunda ise Türkiye genelinde üçüncü sırada konumlandı. Bu farklılık, iki raporda benimsenen veri inceleme yöntemlerinden kaynaklanırken; üniversitenin 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği 124 patent başvurusuyla en fazla başvuru yapan üniversite olduğu, yayınlanan 106 başvuru sayısıyla da genel sıralamada üçüncü sırada yer aldığı görülüyor.

Patent çalışmalarıyla 6 kategoride birinci

Araştırma ve yenilik kültürünü tüm akademik birimlerine yayan İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2024 yılı verilerine göre 20 teknoloji kategorisinden 16’sında listeye girerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu kategorilerin 6’sında birinciliğe yerleşen üniversite, teknolojik çeşitlilik ve inovatif üretim kapasitesiyle öne çıkarak yenilikçi üretim potansiyeliyle yükseköğretim alanında güçlü bir konumda yer aldı.

Yapay zekâda liderlik sürüyor

Bilimsel üretkenliğiyle de öne çıkan üniversite, Yapay Zekâ Teknolojileri kategorisinde 66 patent başvurusu ile zirvedeki yerini koruyarak; Gıda ve İçecek alanında 572, Otomotivde 49, Tarımda 46, Havacılık ve Savunma alanında 23 ve Perakende ile E-Ticaret alanında 13 patent başvurusuyla bu alanlarda da Türkiye birincisi oldu.

Uluslararası patentlerde yükseliş

Patent odaklı uluslararasılaşma vizyonunu sürdürdüğünü belirten üniversite, 2024 yılı Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) listesinde de önemli bir yükseliş gösterdiğini açıkladı. 38 başvuru ile bir önceki yıla kıyasla 3 basamak birden yükselen üniversite, Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı.