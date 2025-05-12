Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 53.’sü düzenlenen Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen Nysa Zarafet Güzeli Merve Keleş oldu.

1940’lı yıllarda ’Portakal Festivali’ olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslararası düzeyde kutlanan Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali 54. kez coşkuya sahne oldu. Nysa Zarafet Güzeli ve Çilek Güzeli yarışmaları ile renklenen festival, 7-18 Mayıs tarihlerinde Sultanhisar ve Atça’da gerçekleştirilirken, 9 gün sürecek olan festivalin Sultanhisar etkinlikleri Nysa Zarafet Güzeli yarışması ile sonlandı.

Sultanhisar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen "Nysa Zarafet Güzeli" yarışmasına katılan genç kızlar birincilik için boy gösterirken 10 güzel arasından Merve Keleş birinci, Eylül Naz Şimşek ikinci, İrem Bedur ise üçüncü seçildi. Birinci güze 12 bin TL ödülün sahibi olurken ikinciye 8 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verildi. Zarafet Güzelinin tacını takmasının ardından ünlü pop müzik sanatçısı Ece Mumay sahne aldı. Sevilen şarkılarla birlikte unutulmaz akşam yaşayan vatandaşlar, şarkılara birlikte eşlik etti. Yoğun katılımın olduğu festivalin Sultanhisar etkinlikleri sona erdi.