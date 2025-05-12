Aydın’ın Söke ilçesi, Karadeniz kültürünün coşkulu buluşmasına bir kez daha ev sahipliği yaptı. Söke Karadenizliler Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği tarafından düzenlenen 20. Karadeniz Yayla Şenliği, Ovacık Yaylası’nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Karadeniz ezgilerinin yankılandığı şenlikte, vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayarak coşkulu anlar yaşadı. Yöresel kıyafetleriyle şenliğe renk katan katılımcılar, Karadeniz kültürünü doyasıya yaşadı.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, EKAF Genel Başkan Yardımcısı Nuri Çakırel başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Söke Karadenizliler Derneği Başkanı Salih Çelik yaptığı konuşmada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri yalnız bırakmayan, uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şenliğimizin gerçekleşmesinde büyük destekleri olan başta Söke Belediyesi olmak üzere Kuşadası Belediyesi ve tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Ali Akça bu güzel geleneği sürdürenleri tebrik ederken; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuşmasında; "Türkiye’nin küçük bir modeli olan Sökemizde tüm kültürler bir arada yaşıyor. Biz ilçemizde yaşayan ve kültürlerini yaşatan tüm toplumlardan feyz alıyoruz. Bu şenliğin gerçekleşmesinde emeği olan Söke ve Kuşadası Karadenizliler Derneklerine, katkı sunan herkese teşekkür ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yazı müjdeleyen sıcak bir havada gerçekleşen etkinlikte katılan herkes piknik yaptı, gönüllerince eğlendi. Ovacık Yaylasının çam ağaçları arasındaki geniş alanı rengarenk görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Anneler Günü dolayısıyla alanda Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından karanfil dağıtıldı, annelerin bu özel günü unutulmadı.