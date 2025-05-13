İstanbul Bahçelievler’de bir kişi, sokak ortasında başında beyaz poşetle yüzünü gizleyen şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ölen adamın eşi ile birlikte cinayet planı yaptıkları iddia edilen sevgilisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 9 Mayıs Cuma günü saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Veznedar (54) evinin bulunduğu sokakta beklediği sırada kafasına beyaz poşet geçiren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, olay yerinde tabancayla 8 el ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan Veznedar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, saldırganın Ufuk A. (44) olduğunu belirledi.

Aracıyla cinayet şüphelisi sevgilisini olay yerine getirmiş

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Zahide Veznedar’ın (47) Ufuk A.’yı aracıyla getirdiği ve olay yerinden 200-300 metre geride bıraktığı öğrenildi. Zahide Veznedar’ın aracını park ettiği Hüseyin Veznedar’ın da sokakta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradığı tespit edildi. Zahide Veznedar’ın olaydan kısa süre önce Ufuk A. ile buluştuğu ve ardından şüphelinin tek başına yürüyerek olay yerine geldiği güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca, Ufuk A.’nın başına beyaz poşet geçirip cinayeti işledikten sonra aynı şekilde sokaktan uzaklaştığı anlar da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Cinayet azmettiricisi tutuklandı, cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonda Ufuk A., Bursa’da kaldığı otelde bir adet ruhsatsız tabancayla yakalandı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Zahide Vezneder de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü yaralama olmak üzere toplam 7 suç kaydının olduğu belirlenen Ufuk A. ise, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kocamın yüzüne bakacak halim yoktu"

İfadesinde Ufuk A. ile gönül ilişkisi yaşadığını, bu ilişkinin neredeyse 20 yıl öncesine dayandığını iddia eden Zahide Veznedar’ın, "2012 yılından beri evliyim, 11 yaşında bir kızımız var. Artık kocamın yüzüne bakacak halim yoktu. Olay günü buluştuk ama böyle bir şey yapacağını tahmin etmedim. Eşimi arayıp dışarıya çağırdım. Kocam araçtan bir şey almaya indi o sırada silah sesleri duydum. Sonra da şüphelinin başında beyaz poşet ile kaçtığını gördüm" dediği öğrenildi.

"Konuşmaya gitmiştim, silah çekti"

Cinayet şüphelisi Ufuk A.’nın ise ifadesinde, "Kadınla sosyal medyada tanıştık. Eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Ben de durumu konuşmak için yanına gittim. Kocası bana silah çekti. Ben de elinden alıp ateş ettim" dediği öğrenildi.