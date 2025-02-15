Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 ilde yaban hayatı kaynaklı kuduz mihraklarını kontrol altına almak amacıyla aşılama çalışması yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatı kaynaklı kuduz mihraklarının kontrol atına alınması amacıyla "Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" Projesi kapsamında havadan aşılama çalışması yapacak. Çalışmayla hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen bulaşma zincirinin kırılması amaçlanıyor. Tunceli’nin yanı sıra Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl Diyarbakır’da gerçekleştirilecek olan çalışma 15 Şubat tarihinde başlayıp 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.