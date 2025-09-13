Mersin polisinin bu yılın 8 ayında yaptığı denetimlerde 1 milyon 928 bin 80 araç denetlendi. Denetimlerde 49 bin 102’sine emniyet kemeri takmamaktan, 61 bin 588’ine ise kasksız motosiklet kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, vatandaşların güvenliği için düzenli olarak denetimler gerçekleştirdiği bildirildi. Hem kural ihlallerinin önüne geçilmesi hem de trafik bilincinin artırılmasının hedeflendiği denetimler de bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 928 bin 80 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçların sürücülerinden 15’ine çakarlı araç kullanmaktan, 303’üne karayolları üzerinde drift yapmaktan, 5 bin 268’sine ise alkollü araç kullanmaktan, 5 bin 824 araç ve motosiklete abart egzoz kullanmaktan, 49 bin 102’sine emniyet kemeri takmamaktan ve 61 bin 588’ine kasksız motosiklet kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca polis, trafik kural ihlalleri kapsamında toplam 528 bin 565 araç ve sürücüye ceza işlemi uyguladığı, 32 bin 786 aracı ise trafikten men ettiği belirtildi.

Denetimler kesintisiz sürecek

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin korunması, toplum düzeninin sağlanması ve gelecek nesillere daha huzurlu bir ülke bırakılması adına büyük önem taşımaktadır. Her bir trafik kuralı, yollarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için alınmış hayati tedbirlerdir. Bu kurallara uymak, hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluk olup, milletimizin birlik ve beraberliğiyle doğrudan ilişkilidir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için trafik denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir" denildi.