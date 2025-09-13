Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden 16 yaşındaki genç, yaklaşık 5 metrelik yükseklikten dereye düşerek ağır yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçe merkezinden Cumhuriyet Mahallesi istikametine seyir halinde olan 54 ANA 437 plakalı motosikletin kontrolünü kaybeden 16 yaşındaki V.A., yol kenarındaki derenin korkuluklarına çarptıktan sonra yaklaşık 5 metrelik yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazada sürücü V.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dereye düşen genç sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan V.A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. V.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.