1965 Samsunspor Derneği, "Dünya Engelliler Günü" kapsamında özel eğitim uygulama okullarını ziyaret ederek öğrencilere atkı ve kışlık polar hediye etti.

1965 Samsunspor Derneği, Dünya Engelliler Günü’nde hayata geçirdikleri yeni sosyal sorumluluk projesiyle Samsun’da Canik ve İlkadım ilçelerindeki özel eğitim okullarını ziyaret etti. Yaklaşık 10 ay önce 4 yaşında hayatını kaybeden 1965 Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Demirtaş’ın oğlu Ahmet Uraz Demirtaş’ın anısına gerçekleştirilen ziyaretlerde her okula özel hediyeler götürüldü.

1965 Samsunspor Derneği, Dünya Engelliler Günü’nü kutlama programı hazırlayan Samsun Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe’nin etkinliğine katıldı. Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Köseoğlu ve protokol üyelerinin katıldığı kutlama programında öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi. 1965 Samsunspor Derneği tarafından okulda eğitim gören öğrencilere Ahmet Uraz Demirtaş’ın anısına kışlık polar hediye edildi. Hediyeler, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Köseoğlu tarafından çocuklara verildi.

Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe’ye ziyaret gerçekleştiren 1965 Samsunspor Derneği, bu okulda eğitim gören öğrencilere Ahmet Uraz Demirtaş’ın anısına Samsunspor atkısı hediye etti. Öğrencilerle keyifli zaman geçiren dernek üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son ziyaret ise İlkadım Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe’de eğitim veren öğretmenlere gerçekleşti. Otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü bir sınıfın mobilya ihtiyaçlarını karşılayan 1965 Samsunspor Derneği, Ahmet Uraz Demirtaş anısına yenilenen sınıfı ziyaret etti, öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sınıfa, Ahmet Uraz Demirtaş’ın isminin yazılı olduğu Samsunspor forması da çerçeveletilerek asıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretler hakkında açıklama yapan 1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, “Ziyaretlerimizi Ahmet Uraz Demirtaş’ın anısına gerçekleştirdik. Bir okulumuza hazırladığımız kışlık polarlarımızı götürdük. Bir okulumuzda öğrencilerimize Samsunspor atkısı hediye ettik. Bir okulumuzda sınıfta yer alan tüm sıra, masa, dolap gibi mobilyaları yeniledik. Bu etkinliklerimizin hepsini Ahmet Uraz’ın anısını yaşatmak için gerçekleştirdik. Biliyoruz ki, sevgi varsa insanın önünde hiçbir engel kalmaz. Biz de bu sevgiyi yaymayı, çoğaltmayı hedefliyoruz” dedi.