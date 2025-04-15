DÜZCE(İHA) – Düzce’de, 2024 yılında hem gezici hem de sağlık merkezlerinde 17 bin 215 kişiye kanser taraması yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü binlerce insana sağlık danışmanlık hizmeti veriyor. Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen taramalarda erken teşhis ile birçok kişinin hayatı kurtuluyor. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, program dahilinde 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri ve 50-70 yaş arası tüm vatandaşlara kolorektal kanser taraması yapıldığını bildirdi.

Dr. Yılmaz, 2024 yılında Düzce il genelinde köylerde ve mahallelerde gezici mobil sağlık tarama aracı ve sağlık merkezlerinde yapılan taramalarda 17 bin 215 kişiye test yapıldığını belirterek "İlimiz genelinde 2024 yılında 4 bin 252 kişiye meme kanseri teşhisi için mamografi çekimi, 6 bin 28 kişiye rahim ağzı kanseri HPV testi, 6 bin 935 kişiye Kolorektal kanserini bulmaya yardımcı olabilecek Gaitada Gizli Kan (GGK) testi yapıldı. Testler sonucunda şüpheli pozitif olarak değerlendirdiğimiz vatandaşlarımızı hastanelerden doğrudan randevu alarak takiplerini sağlıyoruz" dedi.

Yıl boyunca birçok stant açtıklarını bildiren Yasin Yılmaz, "Amacımız toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yaparak halkımızı bilinçlendirmek ve hastalığa erken tanı koyup erken tedaviye başlayarak, kansere bağlı ölümleri azaltmak" olduğunu belirtti.