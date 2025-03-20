Adana’da evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki Engin Arıcı, 17 günün ardından bulundu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde yaşayan Engin Arıcı (15), iddiaya göre 26 Şubat’ta evden ayrıldı. Anne Gülbahar ve baba Mehmet, evlatlarını her yerde aradı ancak bir türlü bulamadı. İhlas Haber Ajansı’nın ’15 yaşındaki Engin’den 16 gündür haber yok’ haberinin ardından gelen ihbarlar üzerine merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde bulundu.

Gencin sorunları olduğu için evden ayrıldığı, şuanda ailesinin yanında durumunun iyi olduğu bildirildi.