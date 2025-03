Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gemlik Spor Salonu açılışa gün sayıyor. Toplam 1600 metrekarelik kullanım alanına sahip olan tesis; basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporlarına uygun olarak tasarlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın spor kenti özelliğini güçlendirmek ve her gencin en az bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sağlıklı yaşamı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekliyor. Gençleri her alanda destekleyen Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi’ne modern bir spor salonu kazandırdı. Toplamda 40 milyon TL bütçeyle inşa edilen tesis, tek katlı yapıdan oluşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden, spor kenti Bursa’ya yakışan projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Gençleri her alanda olduğu gibi sporda da desteklediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa’nın her köşesinde spor tesislerini artırarak, çocukların ve gençlerin spora erişimini kolaylaştırıyoruz. Gemlik'e kazandırdığımız spor salonunu da önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını istiyoruz. Sporu her mahallede, her okulda, her sokakta yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürü Yahya Burak Kocaman, “Toplam proje alanı 1.600 metrekare. Spor salonu içerisinde, basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporları oynanabilen 1.500 metrekarelik çok amaçlı spor salonu, 300 kişi kapasiteli tribün, 105 araçlık açık otopark, sporcular, hakemler ve antrenörler için soyunma odaları ve idari bölüm alanı bulunuyor. Tesisimizin, Bursa’ya ve Gemlik halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.