Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, hafta içi antrenmanlarda maça iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "Galatasaray’a karşı bu atmosferde bu oyun bizi tatmin etti" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezonun son maçı olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Keçeli, "Biz ve Galatasaray da sezon bitimiyle hedefine ulaştı. Bizde hedefimiz doğrultusunda ilk 5’e kaldık. Bugün tek amacımız taraftara iyi bir maç izletebilmekti. Bunla beraber iyi bir skor alabilmek istedik. Hafta içi iyi hazırlandık. Beklentimizin üzerinde bir oyun oldu. Bildiğiniz gibi o topu kale içerisine sokmanız lazım yoksa kazanamıyorsunuz. Çok pozisyonumuz var, aynı zamanda Galatasaray içinde aynı şekilde. Kazanabileceğimiz bir ortam vardı. Galatasaray’a karşı bu statta, bu atmosferde bu oyun bizi tatmin etti. Artık yeni sezon hazırlıklarına başlanılacak" diye konuştu.