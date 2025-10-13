Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği toplam maliyeti yaklaşık 15 milyar TL’yi bulan kentsel dönüşümle, Kayseri’nin dirençli, konforlu, düzenli ve modern bir şehir olmasına büyük destek sağlıyor.

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla sürdürülen 4 kentsel dönüşüm projesi kentin düzeni, konforu ve güvenliği noktasında önemli bir ihtiyacı karşılarken, kentin bölge bölge yeniden imarına da imkân tanıyor. Kayseri’nin merkezindeki vizyon ve vitrin sayılabilecek kentsel dönüşüm projesi olan, etap etap ilerleyen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, ilk etap 6 milyar TL’yi aşan yatırımla Kayseri’nin kent merkezinde adeta yeni bir yaşam alanı oluştururken, 4 milyar 186 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek söz konusu projenin 2. etap inşaatı da hızla ilerliyor. Kayseri’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve 3.25 milyar TL yatırım maliyetli ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye’ ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, hem şehre hem de bölge sakinlerine geleceğe yönelik güvenli, konforlu ve estetik bir yaşam alanı sunuyor. Toplamda 950 milyon TL’ye mal olacak olan ve çalışmaları süren Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kayseri, modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşuyor. Büyükşehir’in bir diğer projesi olan Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgeye modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandırılıyor. 400 milyon TL yatırım bedeliyle inşa süreci başlayan ve temeli atılan projenin, 2027 Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir belediyesinin yapımı süren 4 kentsel dönüşüm çalışmasının maliyeti toplam yaklaşık 15 milyar TL olarak gerçekleşirken, hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında şehir, modern, konforlu, estetik, düzenli bir hale gelirken öte yandan ise dirençli kent hedefi doğrultusunda da önemli bir mesafe kat edilmiş olacak.