Düzce’de Özgür Acar isimli telefon tamircisi, arızalı bir telefonu tamir etmek isterken, batarya alev aldı. Acar, soğuk kanlı davranarak daha büyük bir tehlikeyi önlerken, vatandaşları orijinal şarj aleti ve batarya kullanmaları konusunda uyardı.

Düzce’de telefon tamir işi ile uğraşan ve Uzman Elektrik, Elektronik Teknisyeni Özgür Acar, bataryası arızalı bir telefonu tamir etmek isterken, batarya alev aldı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bataryanın alev alması sırasında soğuk kanlı davranan Acar, yangın büyümeden bataryayı söndürerek yaşanması muhtemel zararların önüne geçmiş oldu.

‘İlk kez böyle bir olay yaşıyorum’

Acar, ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade ederek, "Böyle bir olay ilk kez başıma geldi. Telefon batarya arızası ile geldi. Bataryayı ayırırken telefon birden alev aldı. Bu durumlarda bizim sürekli önlemlerimiz vardır. Bataryanın anormal durumu olduğunu bildiğim için ben bataryayı ayırırken biraz dikkatli oldum. O sırada birden batarya alev aldı. Ben telefonu direkt kurtardım. Bataryayı tamir yaptığım alana zarar vermemesi için boşluğa attım. Yangını söndürdüm. Bize de zarar gelmedi, müşterinin telefonuna da zarar gelmedi. Bu şekilde önlemimizi alarak kurtardık" dedi.

‘Orijinal şarj aleti ve batarya kullansınlar’

Vatandaşların, telefonlarda orijinal şarj aleti ve batarya kullanması gerektiğine dikkat çeken Özgür Acar, "Öncelikle orijinal şarj aleti kullanılmalı. Yan sanayi batarya kullanılmamalıdır. Bu tip durumların karşısına geçmek için vatandaşlar, telefon bataryasının ısındığını yada şarjının çabuk bittiğini fark ettiği anda uzman teknisyenlere telefonunu getirmeli ve daha uzun kullanmamalıdır" şeklinde konuştu.