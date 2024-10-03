Adana’da mühendislik bölümü öğrencileri “1.5 Adana ismini verdikleri hidrojen ve elektrikle çalışan otomobil projesiyle TEKNOFEST’te Şampiyonlar liginde yerini aldı.

Bu yıl TEKNOFEST Akdeniz ile Adana’da düzenlenen dünyanın ayakları yere basmayan Türkiye’de yerli ve milli teknoloji ürünlerinin üretildiği ve gençliğin desteklendiği TEKNOFEST’te Adanalı genç mühendislerin geliştirdiği 1,5 Adana ismini verdikleri 1.5 Adana Hidromobil Takımı Teknofest Şampiyonlar ligi çadırında görücüye çıktı.

Hidromobil araç TEKNOFEST’te büyük ilgi görüyor

Proje öğrencisi Emirhan Aygül, 2013 yılında takımlarını kurduklarını, her yıl yerli ve milli imkânları kullanarak hidromobili ürettiklerini ifade ederek, "2013 yılında kurulan takımımız her yıl alanında ödüller aldı. Bu sene hidromobilde şampiyon olduk. Uzun bir süreç, bir sene gece gündüz demeden gerçekten tüm arkadaşlarım hep beraber saatlerce sabahlara kadar çalıştığımız oldu. Bu aracın çok kötü anları kaza yaptığı anları oldu, sıkıntılı süreçlerimiz oldu ama hiçbir zaman yılmadık. En baştan da olsa tekrardan aracı çalıştırıp pistte en verimli araç olarak birinci sıraya koyabildik. Bu aracımız hem elektrik hem de hidrojenle çalışıyor. Hidrojen enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir düzen var. Bu araç piller hariç tamamıyla bizim üretimimiz. Pillerde biz seri paralel bağlayarak batarya paketleri üretiyoruz. Motor bizim üretimimiz. Motorcu arkadaşlarımız onlar üretiyorlar. Motor sürücü bizim üretimimiz. Teknik detayları olarak çoğu yerli ödülü almış bulunmakta. İleride Türkiye’mizin bu konuda dışa bağımlılığını aslında kapatmak istiyoruz. Biz genç mühendisler olarak daha verimli, ülkesine daha verimli olabilecek mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. TEKNOFEST’in de amacı bu aslında. Bu yüzden de çok şanslıyız” dedi.