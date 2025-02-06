Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde afet farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede gençlerde afet bilincinin oluşturulması amacıyla Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 13 Şubat Gençlik Merkezinde afet farkındalık eğitimi verildi. Depremin neden olduğu sorunlar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve toplanma alanları, afete karşı hazırlıklı olmak gibi konularda gençlere bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitmen İbrahim Çankaya tavsiye niteliğinde örnekler vererek meydana gelebilecek afet durumlarında herkesten duyarlılık ve fedakârlık yapmasını istedi.

Çankaya verdiği eğitimde şunları söyledi; "Afet farkındalık bilinci, insanların doğal afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarını ifade eder. Bu bilinç, bireylerin, toplumların ve kuruluşların doğal afetlerin muhtemel etkilerine karşı bilinçli bir şekilde hareket etmelerini ve önlem almaları gerekir. Doğal afetlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler insanı olarak her vatandaşın asli görevi olmalıdır. Bu eğitim kapsamında deprem, sel, heyelan, yangın, çığ gibi yaşamı tehdit eden olaylara karşı alınması gereken önlemler öğrenilmelidir. Bu şekilde bireyler doğal afetlere karşı bilinçlenirler. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli dönemlerde afetler yaşanabilmektedir. Bu durum afetlere karşı önceden hazırlıklı olmayı ve farkındalık geliştirmeyi zorunlu hale getirmeliyiz."