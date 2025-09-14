Kültür ve Turizm Bakanlığı, A Erkek Milli Basketbol Takımı’nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası final maçının heyecanını İstanbul’un simgesi Galata Kulesi’nde kutlamak için dev bir etkinlik düzenledi. Bakanlık, “Tarihî kulenin gölgesinde tek yürek olalım” çağrısıyla tüm İstanbulluları bu coşkuya davet etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, A Milli Basketbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası finaline yükselmesinin coşkusunu İstanbul’un kalbinde yaşatacak.

Türkiye’nin Almanya ile karşılaşacağı final maçı, bu akşam saat 21.00’de Galata Kulesi’nde binlerce vatandaşın katılımıyla izlenecek.

https://twitter.com/TCKulturTurizm/status/1967137978930622846

Bakanlık, sosyal medya paylaşımında, “12 Dev Adam tarih yazıyor! Final heyecanı, Galata Kulesi’nin büyülü atmosferinde yaşanacak. Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı, bu kez zafer yolculuğumuza sahne olacak. Coşkumuzu paylaşmak için saat 21.00’de Galata Kulesi’nde buluşalım! Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al. Tarihî kulenin gölgesinde, tek yürek olalım!” diyerek vatandaşları bu tarihî ana ortak olmaya çağırdı” ifadelerine yer verdi.

Maç, TRT1’den canlı yayınlanırken, Galata Kulesi’nde düzenlenecek etkinlikte dev ekranlarla İstanbullular maçı izleyecek.