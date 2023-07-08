Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yeniköy mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından toplam 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. yakalandı.

B.G., işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.