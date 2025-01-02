Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin kuzeyinde bulunan Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin ulaşım güzergahı olan Taşatan Yolu’nda kar yağışının sona ermesi ve havanın açmasından sonra buzlanma yaşandı. Bölgeye giden vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması ve mağdur olmaması için yolda tuzlama çalışması gerçekleştirildi.

Demirtaş grup yolunda bakım onarım

Öte yandan Taşatan bölgesinde bir ekip tuzlama çalışması yaparken, bir başka ekip de heyelan ve yoğun yağış nedeniyle bozulan Demirtaş Mahallesi grup yolunun Yenidamlar bölgesinde önce altyapı çalışması yaptıktan sonra yolda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Dim bölgesinde ise Gümüşkavak Mahallesi Karakütük mevkii yolunda bakım onarım ve temizlik çalışması yapıldı.