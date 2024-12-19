Adana’nın Feke ilçesinde ilk kez gerçekleştiren 1. Feke Kitap Günleri’ne ilgi yoğun oldu. Belediye Başkanı Cömert Özen, kitap alan her öğrenciye bir kitapta kendi hediye ederek gençlerin kitap ile kendilerini geliştirmesi için tüm desteği vereceklerini söyledi.

Adana’nın Feke ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen 18-20 Aralık 1. Feke Kitap Günleri Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Belediye Başkanı Cömert Özen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile başladı. Açılışta kum sanatçısı Tarkan Köylü’nün şehitleri ve ülkenin değerlerini aktaran kum sanatı büyük beğeni aldı.

“Gençler telefonları kenara bırakıp her gün biraz kitap okuyalım”

Açılışta konuşan Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Feke’nin gençlerinin ufkunu, kültürünü kitapla zenginleştirdiği örnek bir ilçe olacağını ifade ederek, “Kitap okumak ayrı bir dünya. Kitap okumayı severek inşallah ilçemizde daha nice kitap günleri düzenleyeceğiz. Kendinize yatırım yapın. İnsanlığa örnek bir gençlik ile ilçemizi geliştirelim. Siz gençler telefonları kenara bırakıp her gün biraz kitap okuyalım ve ayda bir kitap bitirelim” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Özen ve ilçe kaymakamı Feyza Yılmaz öğrencilerle birlikte kitap stantlarını gezerek gençlere kitap hediye ettiler.