Denizli’nin Çal ilçesine zorunlu iniş yaparak ters düşen eğitim uçağı, kepçe yardımıyla düzeltildikten sonra kanatları ve pervanesi sökülerek tıra yüklendi ve Isparta’ya gönderildi.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’ndeki boş araziye zorunlu iniş yaparak ters dönen eğitim uçağının enkazı kazanın ardından bölgeden kaldırıldı. Jandarma ve teknik ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından, çamura saplanan uçağın kanatları ve pervanesi söküldü. Daha sonra kepçe yardımıyla ters dönen uçak düzeltildi ve vinç yardımı olmadan, kepçe kullanılarak tıra yüklendi. Uçak, detaylı inceleme ve onarım için Isparta’ya gönderildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik analizlerle belirlenecek.

Öte yandan, yaralı pilot Şükrü Yiğit Devebacak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.