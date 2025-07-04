Osmaniye’nin en gözde yaylalarından biri olan Zorkun Yaylası’nda bir süredir yaşanan su sıkıntısı kalıcı bir çözüme kavuşuyor. Amanos Dağları’nın eteklerindeki Kuyucak mevkiinde açılan 3 ayrı kuyu, yapılan teknik altyapı çalışmalarıyla şebekeye bağlandı ve sağlanan temiz içme suyu artık yaylaya ulaşıyor. Ayrıca Eriğin sekisi mevkiinde de açılan kuyuların şebekeye bağlantısı sağlanıp, su sorunu yüzde 100 çözüme kavuşturulmuş olacak.

Yeni su kaynakları bulunup şebekeye bağlandı

Zorkun Yaylası’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kuyulardan saniyede 20 litre su akışı sağlandığını belirterek, "Zorkun’da yüzde 70’lik su sorunu Kuyucak’taki kuyularla çözüldü. Eriğin sekisi mevkiindeki kuyunun da bağlantısı tamamlandığında yüzde 100 çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.

Başkan Çenet, kuyulardan elde edilen suyun 180 metre derinlikten çıkarıldığını belirterek, "Yaklaşık 10 yıl önce 40-60 metre derinlikten su temin ediyorduk. Bugün 180 metreye inmek zorunda kalmamız, bölgemizdeki kuraklığın geldiği noktayı gösteriyor. Bu nedenle suyumuzu iktisatlı kullanmalı, israfa izin vermemeliyiz. Arkadaşlarımız haftalardır büyük bir emekle bu çalışmayı yürütüyor. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abonelik sistemi başlatılıyor

Zorkun Yaylası’nda sürdürülebilir su yönetimi için abonelik sistemine geçileceğini de duyuran Başkan Çenet, çarşı ziyaretinde vatandaşlara önemli uyarılarda buldu. Çenet, "Artık suyumuzu tasarruflu ve bilinçli kullanmamız gerekiyor. Gelecek kuşaklara sağlıklı su kaynakları bırakmak istiyorsak bugünden önlem almalıyız. Yaz boyunca yaylada suyun düzenli kullanılabilmesi için abonelik sistemini devreye alıyoruz. Tüm hemşerilerimizin bu sürece destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Zorkun Yaylası’nın doğal güzelliklerine yakışır şekilde kalıcı ve çevreci çözümler üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Çenet, projede emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, "Yeni su kaynaklarımız Zorkun’a ve Osmaniye’mize hayırlı olsun!" diye konuştu.