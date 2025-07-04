Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Lahey’deki temasları kapsamında 2005 yılında yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılan İstanbul Fatih Mesih Mehmet Paşa Camii’ne ait çiniyi Hollandalı Bakan David van Weel’den teslim aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Lahey’deki resmi temasları kapsamında Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel ile bir araya geldi. Görüşmede adli iş birliğiyle ilgili çalışmalar değerlendirilirken, ziyaret kapsamında yasadışı yollarla Türkiye’den çıkarılan İstanbul Fatih Mesih Mehmet Paşa Camii’ne ait çini karo Bakan Tunç’a teslim edildi.

Adalet Bakanı Tunç, Hollanda Devlet Konukevi’nde gerçekleşen görüşmede FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarının iadesine ilişkin Türkiye’nin taleplerini mevkidaşına iletti. Ülkeler arası adli işbirliğinin önemine değinen Bakan Tunç, "Genel olarak adli yardımlaşma alanındaki ilişkilerimizin karşılıklı güven ve iyi ilişkiler çerçevesinde yapıcı ve olumlu bir şekilde seyretmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bakan Tunç, Hollanda adli mercilerinden FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik iade talepleri bulunduğunu hatırlatarak, "Bu örgütlerin uluslararası boyutunu göz önünde bulundurduğumuzda dost ve müttefikimiz olan ülkelerin de aynı hassasiyetle hareket etmesi önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini belirterek, Hollanda tarafından gerek FETÖ gerek PKK terör örgütü üyelerine yönelik iade taleplerinin yerine getirilmesinin önemine değindi.

Mesih Mehmet Paşa Camii’ne ait tarihi çini Bakan Tunç’a teslim edildi

Görüşmenin ardından 2005 yılında yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılan İstanbul Fatih Mesih Mehmet Paşa Camii’ne ait çini, Hollandalı Bakan David van Weel tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a teslim edildi. Teslim töreninde kültür varlıklarının korunmasının önemini anlatan Bakan Tunç, sadece iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında yürütülen adli iş birliğinin değil, aynı zamanda tarih, kültür ve ortak insanlık mirasının korunmasına yönelik önemli bir adımın atıldığını söyledi. Bakan Tunç, "Kültürün ve ortak insanlık mirasının korunması yönünde atılan örnek bir adımı birlikte kayda geçiriyoruz. Bugünkü buluşmamızın özel ve anlamlı bir sonucu da ülkemizde yasadışı yollarla çıkarılmış İstanbul Fatih Mehmet Mesih Paşa Camii’nden çalınan çininin iadesinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, çininin bir müzayedede Hollanda’da satıldığının tespiti yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlıklarınca girişimlerde bulunulduğunu, ardından da Adalet Bakanlığı tarafından hukuki sürecin başladığını belirterek, "Başta Adalet ve Güvenlik Bakanı Sayın David van Weel olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Süreç tamamlandı, ülkemize iadesi sağlanmış oldu. Bugün de fiilen bunu Sayın Bakan’ın elinden almış olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı van Weel de, "Bugün iade edilen çini boyut olarak küçük olabilir ama çok daha büyük bir şeyi sembolize ediyor. Birlikte çalışmaya, elimizden geldiğince birbirimize yardım etmeye ve suçla mücadelede birlik olmaya olan bağlılığımızı temsil ediyor" diye konuştu.

Bakan Tunç, Hollanda Adalet Bakanı’nı Türkiye’ye davet ederek, "Sizleri en kısa zamanda Türkiye’de misafir etmek isteriz. Tarihi Mesih Mehmet Paşa Camii İstanbul’da ve bu çinilerin devamı olan noktada da orada sizleri gezdirmek, misafir etmek isteriz" dedi.

Bakan Tunç, mevkidaşına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ana kubbesinin yer aldığı hediyeyi takdim etti. Bakan Tunç’un ziyaretinde Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hatice Seval Arslan ve Lahey Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu da yer aldı.