Zonguldak’ta sabah saatlerinde güneşle birlikte ortaya çıkan sis manzarası adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Manzara dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği yönündeki uyarısının ardından, Zonguldak’ta sıcaklıklar sabah saatlerinden itibaren 9 ila 10 dereceye geriledi. Sıcaklık düşüşüyle birlikte sabah saatlerinde etkili olan sis, şehrin yüksek kesimlerini adeta beyaza bürüdü.

Özellikle Zonguldak-Ereğli kara yolunda yoğunlaşan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Sis lambalarını açarak yavaş ilerleyen sürücüler, tedbirli bir şekilde yollarına devam etti.

Öte yandan, sisin oluşturduğu doğa manzaraları adeta kartpostallık görüntüler sundu. Ormanlık alanlarda yoğunlaşan sis, güneşin ışıklarıyla birleşerek izleyenleri hayran bırakan görüntüler oluşturdu.