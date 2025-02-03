Avrupa’nın önde gelen tüketici elektroniği perakendecilerinden MediaMarkt, 2024’ün son altı ayını kapsayan elektronik ürün alışveriş trendlerini açıkladı. Buna göre, 2024’ün son 6 ayında tüketiciler açık ara en fazla akıllı telefon alışverişi yaparken listenin ikinci sırasında bilgisayar yer aldı. 2023’ün en trend ürünü olan robot süpürgenin yerini ise kablosuz süpürgeler aldı.

Bütünleşik kanal stratejisi ile hem fiziksel hem de online alışverişte binlerce elektronik ürünü müşterileriyle buluşturan MediaMarkt, 2024 yılının son 6 ayına dair alışveriş eğilimlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde 2024 yılının Temmuz – Aralık aylarını kapsayan 6 aylık süreçte en fazla akıllı telefon ve bilgisayar ürünleri satın alındı. Akıllı telefon ürünlerinde müşterilerin bir numaralı marka tercihi iPhone olurken, 2023’te trend olan iPhone 11, 2024’te yerini iPhone 13’e bıraktı. 2023’ün en fazla talep gören ürünlerinden robot süpürgeler yerine ise tüketiciler 2024’te kablosuz dikey süpürgelere daha fazla ilgi gösterdi. Alışverişin zirve yaptığı 24-31 Aralık döneminde ise akıllı telefon en çok satılan teknolojik cihazların başında geldi.

MediaMarkt’ın Türkiye genelindeki 101 mağazası ve online alışveriş platformundan elde edilen verilere göre hem fiziksel alışverişte hem de online alışverişte en çok alışveriş yapan şehirler sırasıyla; İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İzmir’i, Bursa ve Antalya takip etti.

"Tüketiciler hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünlere ilgi gösteriyor"

Türkiye’de tüketicilerin teknolojik yenilikleri yakından takip ettiğini ve satın alma deneyiminde de önceliklendirdiğini söyleyen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-ticaret Direktörü Tolga Ünvan, "Deneyim Şampiyonluğu’ olarak tanımladığımız vizyonumuz doğrultusunda bir yandan dijital altyapımızı güçlendirirken diğer yandan yapay zekâ teknolojisini tüm süreçlerimize entegre etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize kişisel tercihlerine uygun hediye önerileri sunan Anne AI, Yeni Yıl Hediye AI gibi hediye arama motorları geliştirerek online alışveriş deneyimini bir adım ileriye taşıdık. Bütünleşik kanal stratejimizle hem fiziksel mağazalarımız hem de online alışveriş platformumuzda yaptığımız bu yenilikler müşterilerimizden de büyük ilgi görüyor. Türkiye’de teknolojik ürünlere yatırım yapanların oranı günden güne artıyor. Yaş farkı gözetmeksizin tüketiciler hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünleri daha çok tercih ediyor. Tüm teknoloji ürünlerinde ilgi alanlarına en yakın ve en yeni modeli takip ederek tercihlerini bu alanlardan yana yapıyorlar. Biz de Türkiye’nin önde gelen elektronik perakende şirketi olarak tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en yeni teknolojileri cazip fırsatlarla müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.